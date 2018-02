Caljouw en Mahulette pakken Nederlandse titels

Halve finale nog in zicht Waterpolosters tweede in groep na gelijkspel tegen Rusland

18:55 De Nederlandse waterpolosters hebben hun vierde en laatste wedstrijd uit de voorronde van de Europa Cup gelijkgespeeld tegen Rusland. In Oosterhout eindigde het duel in 7-7 (1-2 0-1 4-3 2-1). Oranje is door het gelijkspel achter Spanje als tweede geëindigd in poule A en moet het nu opnemen tegen Italië voor een plek in de halve finale van de Final Six.