Caljouw strandt in tweede ronde Japans Open

De Geus richting podiumplek op olympisch zeilwater

12:44 Windsurfster Lilian de Geus ligt bij de wereldbekerwedstrijden op het olympische zeilwater van Tokio 2020 weer op koers voor een podiumplaats. De wereldkampioene in de RS:X-klasse klom in de tussenstand van de zesde naar de derde plaats. In de twee races die donderdag in Enoshima werden gevaren, eindigde ze respectievelijk als achtste en derde.