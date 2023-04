Canadees wonderkind zwemt voor tweede keer in een week wereldrecord uit de boeken

Honkbal te traag en te saai? Met deze nieuwe regels gaat de MLB letterlijk met de tijd mee

De opwindende World Baseball Classic, het officieuze WK honkbal, was deze maand pure reclame voor de sport. Toch moet het allemaal anders, zo vinden ze in Amerika, waar het nieuwe MLB-seizoen donderdag is begonnen met een aantal ingrijpende spelregelwijzigingen.