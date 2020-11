Canó loopt 20 miljoen mis door 162 duels schorsing

Podcast/interview ‘Rocket Rinus’ over IndyCar, buffel­vlees en ambities: ‘Arie Luyendyk is als een tweede vader’

14 november Net 20 jaar oud en nu al ‘hot’ in de Verenigde Staten. Hoofddorper Rinus van Kalmthout werd uitgeroepen tot de beste rookie van het afgelopen IndyCar-kampioenschap. Een gesprek over Amerikaanse tradities, ringen, buffelvlees, bijgeloof en ambities. ,,Ik had al hogerop gekund, maar je moet kijken naar het grote plaatje.’’