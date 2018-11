Carlsen ontsnapt aan nederlaag in WK-tweekamp

Britse golfer Rose na week alweer terug aan kop wereldrang­lijst

19:13 De Britse golfer Justin Rose (38) heeft de koppositie op de wereldranglijst heroverd op de Amerikaan Brooks Koepka. De wisseling van de wacht vond na één week alweer plaats. Koepka had vorige week de eerste plaats overgenomen van Rose, maar zijn twaalfde plek afgelopen week in een toernooi in Japan was niet voldoende om de leiding vast te houden.