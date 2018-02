Cavaliers in topper te sterk voor Celtics

Wegtitels op 10 kilometer naar Butter en Koster

11 februari Atleet Michel Butter heeft voor de vierde keer in zijn carrière de Nederlandse wegtitel op de 10 kilometer bemachtigd. De hardloper uit Castricum eindigde in de Groet uit Schoorl Run als tweede in de wedstrijd bij de mannen, maar was wel de beste Nederlander in een tijd van 29 minuten en 12 seconden. De Brit Callum Hawkins won in 29.03.