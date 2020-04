Celeste Plak klust bij: ‘Voordat ik het wist, zat ik met mijn arm tot aan mijn oksel in een koe’

VideoNormaal gesproken heeft Celeste Plak nooit tijd voor meer dan volleybal. Een jaar geleden bijvoorbeeld, maakte ze zich rond deze periode op voor de Champions Leaguefinale. Maar nu zit ze onverwachts in Nederland, traint ze aangepast en is er plots tijd voor zaken die ze nooit in haar leven dacht te doen. Zoals het insemineren van een koe.

Door Lisette van der Geest



Deze week was Celeste Plak (24) op bezoek bij voormalig ploeggenote Femke Stoltenborg op hun familieboerderij in Harreveld. Wel zo gezellig nu we toch allebei in Nederland zijn, dacht ze. ,,Wat zou je morgen willen doen”, werd Plak die avond gevraagd. Nou, dacht Plak, die vorige maand haar club in Turkije verliet en sindsdien voornamelijk bij haar ouders in Tuitjenhorn zit: ik zou eigenlijk wel eens willen helpen op de boerderij. ,,En dan graag de full experience”, zei ze tegen de broer van Stoltenborg en beoogde opvolger in het familiebedrijf. ,,Goed”, zei hij. ,,Dan gaat je wekker morgen om 6.00 uur.”

Plak houdt wel van een uitdaging. Doorgaans is haar wereld klein, maar als de powerhitter de kans krijgt kijkt ze liefst met open blik de wereld in. Al waarschuwde Plak vooraf nog wel even: ,,Ik doe alles, maar het enige dat ik niet doe is het insemineren van een koe.” De voorzichtige vraag van Femke Stoltenborg of haar aanwezigheid op de vroege morgen ook gewenst was deed ze met een ontkenning af. ,,Ik zag van die smekende ogen, waarbij je weet dat ze eigenlijk niet wil. Dus zei ik: Blijf jij maar liggen.”



Nooit eerder werd Plak zo vrolijk wakker bij het horen van haar wekker. ,,Normaal vind ik het al klote als er een zeven op de wekker staat, nu stond er zelfs een vijf, maar hier had ik zó’n zin in.” Ze stond op, paste een overall, kreeg een paar laarzen en een hark in handen. ,,En toen begon het verhaal.”



Een verhaal waarin Plak de stal uitmestte, op een heftruck reed, melk gaf aan kalfjes, voer mengde en vervolgens uitdeelde, terwijl ze ondertussen gefilmd werd en het vervolgens op Instagram toonde - misschien leuk voor mijn volgers, dacht Plak namelijk. ,,Maar ik had nooit verwacht dat ik er vervolgens zoveel reacties op zou krijgen, dat was echt ongelofelijk.” De meeste reacties kwamen overigens later. Ruim nadat ze na tweeënhalf uur werken eindelijk mocht ontbijten - ,,Ik dacht nog: nu pas? Dit wordt een dág.”



Dat werd het.

Tank

Na het ontbijt werd Plak meegenomen naar het kantoor. In de hoek stond een tank. Argwanend zei Plak: ,,Wat is dat nou weer voor tank?” Ze kreeg een grijns als antwoord. Vervolgens de opmerking van Stoltenborgs broer dat ze wel even mocht kijken. ,,Ik doe ‘m open, zie ik vervolgens al dat zaad daar. Door de stikstof kwam er allemaal rook uit de tank, ik wist meteen hoe laat het was. Ik zei: néé! En hij zei: já!”



Goed, na afloop vroeg iemand Plak wat na een dag op de boerderij haar grootste verrassing was. Dat is simpel. ,,Mijn grootste verrassing en leermoment was dat je me kennelijk zo makkelijk kunt ompraten. Dat ik de avond ervoor zeg: ik ga geen koe insemineren, maar dat ik een dag later voordat ik het wist om was, om met mijn arm tot aan mijn oksel in een koe te gaan. Ja, en dat is nog lastig ook. Ik kon de baarmoedermond niet vinden, zat te woelen en wroeten en ondertussen dacht ik: moet je mij toch eens zien. Uiteindelijk heeft Femkes broer het gedaan.”

Nou, zo was de dochter van een moeder die in de ouderenzorg werkt en een vader die als zandstraler en in de beveiliging werkt, tot een uurtje of zes ’s avonds bezig met klussen. Tot enthousiasme van haar volgers op social media. ,,Ja, natuurlijk is het best wel shocking, of ongewoon voor veel mensen om met een arm in een koe te gaan, maar als je eenmaal bezig bent sta je daar niet bij stil.”



Het inspireerde Plak ook, zodanig dat ze vandaag een oproep online plaatste: welke baan willen jullie mij nog zien doen? ,,Ik kreeg heel veel reacties, van een kapper, een bollenkweker, maar ook werken in een attractiepark - dat zou ik ook heel graag eens doen en dan echt alles erop en eraan. Van schoonmaken tot rondlopen in zo’n knuffelpak tot het besturen van een attractie. Alleen zal dat wel lastig worden. Als alles weer opengaat mogen wij natuurlijk ook weer trainen.”



Laatst kreeg Plak een mail van volleybalbond Nevobo. In juli beginnen de bondstrainingen weer. Momenteel traint Plak in de buurt van haar ouderlijk huis. Via een onlineverbinding met haar club in Turkije doet ze drie kwartier allerhande oefeningen, van burpees tot buikspieren. ’s Middags gaat ze hardlopen in het bos, skeeleren of doet een krachttraining samen met haar broer Fabian die in de Nederlandse mannenselectie zit.

Shuffle

Al beschikken ze over een unieke situatie, als broer en zus die beiden op het hoogste niveau volleyballen én momenteel in hetzelfde huis wonen: een bal overspelen in de tuin doen ze niet. Plak: ,,Al zouden we een shuffle doen, zijwaarts bewegen, dan maken we zo het gras kapot en komt mijn vader met een stok achter ons aan. Dat wil ik ook niet. Het zijn ook geen oefeningen die maken dat we straks een voorsprong hebben, dus het is ook wel goed zo.”



Wat haar oproep op Instagram betreft: meerdere mensen nodigden haar uit om langs te komen voor een kijkje op hun werkvloer. Momenteel heeft Plak contact met een imker. ,,Daar langsgaan lijkt me ook wel goed te doen in deze coronatijd, je zit natuurlijk in een pak en 1,5 meter afstand houden lijkt me goed te doen. Alles moet toch veilig blijven, naar de richtlijnen van het RIVM.”

Plak grapt over haar stageperiode, bij gebrek aan weten wat ze na haar volleybalcarrière wil gaan doen. Vroeger ging haar ambitie voor de toekomst van links naar rechts, van werken in de gehandicaptenzorg tot het maken van muziek. Het einde van haar sportloopbaan lijkt ook nog ver weg, al liggen alle competities momenteel stil.

,,Maar nu met die filmpjes op Instagram en het plan om mee te lopen wil ik dat puur delen met het doel om wat positiefs te brengen voor mensen die dat willen, voor mezelf en voor anderen. Daarom vraag ik ook om input. Misschien kan ik iemands dag een beetje leuker maken, en mijn eigen dag, want je leert sowieso. Zonder corona had ik hier geen tijd voor gehad. Ik verleg voornamelijk grenzen op het veld en in de trainingszaal, maar dat ik nu ook buiten het volleybal mijn grenzen af kan tasten en verleggen, daar geniet ik gigantisch van.”