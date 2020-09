Celtics brengt spanning terug in Conference Finals

Viñales snelt opnieuw naar pole bij GP Emilia Romagna

19 september Maverick Viñales start morgen, net als een week eerder, vanaf poleposition op het circuit van Misano. De Spaanse MotoGP-coureur klokte in de Grote Prijs van Emilia Romagna de snelste tijd op zijn Yamaha. Het is de zevende race in het wereldkampioenschap van de MotoGP.