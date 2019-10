Choukoud mist olympische limiet in Eindhoven

Met een tijd van ruim 2 uur en 12 minuten miste hij de Olympische limiet. ,,Jammer, maar ik kreeg na een kilometer of 34 wat pijn in mijn been. De omstandigheden waren ook best zwaar, omdat het hard waaide.”

Choukoud was toch tevreden met zijn tijd. ,,Vergeleken met het voorjaar boek ik weer een minuut vooruitgang. Ik richt me nu op het voorjaar om alsnog de limiet te halen (2 uur 11 minuten en 30 seconden, red.).” Choukoud kwam zes minuten na winnaar Laban Mutai over de streep en was daarmee de beste Nederlander.

Chepleting

Betty Chepleting was met 2.28,43 uur de snelste bij de vrouwen. Een winnende tijd waar de organisatie tevreden mee mag zijn en waar de 31-jarige Keniaanse zelf erg blij mee was. ,,Ik had 2.31,18 staan, dus haar toch een paar minuten van mijn pr af”, vertelde ze in atletenhotel Pullman. ,,Het was moeilijk. Het regende vanochtend en dat maakte het kouder dan verwacht. Maar ik had heel hard getraind en kon me dus toch verbeteren.”



Chepleting was de enige aas uit Kenia in het vrouwenveld. Ze komt net als de winnaar bij de mannen Laban Mutai uit Eldoret, waar zaterdag een volksfeest losbarstte nadat Eliud Kipchoge de barrière van 2 uur had gebroken bij de Ineos 1.59 Challenge in Wenen. ,,Alle Kenianen stonden daardoor hier happy aan de start. Het gaf ons ook energie om te pushen en te proberen onze eigen grenzen te verleggen. En dat is gelukt.”