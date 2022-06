Churandy Martina ontbreekt in estafetteploeg voor WK atletiek

Boxtels talent Shadé van Oorschot overrom­pelt turntop met NK-brons in Rotterdam

Tisha Volleman is al langer een gevestigde naam in het Nederlandse vrouwenturnen. Maar Flik-Flak heeft nu ook een tweede troef. Shadé van Oorschot uit Boxtel, 18 jaar jong, pakte met een sensationele eindspurt NK-brons op de meerkamp in Rotterdam.

25 juni