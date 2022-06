Circuitrecord levert Italiaan Bagnaia pole position op bij TT Assen, derde rij voor Bo Bendsneyder bij Moto2

Met videoFrancesco Bagnaia heeft bij de TT van Assen de pole gepakt in de MotoGP. De rijder van het fabrieksteam van Ducati stuurde zijn rode machine in de kwalificatie naar de beste tijd. De 1.31,504 was ook een circuitrecord. Het was al de vierde pole van dit jaar voor Bagnaia.

Volledig scherm Francesco Bagnaia. © ANP Regerend wereldkampioen én kampioenschapsleider Fabio Quartararo noteerde de tweede tijd. De Franse coureur van Yamaha dook met zijn tijd van 1.31,620 ook onder het oude baanrecord, dat met 1.31,814 op naam stond van Maverick Viñales uit Spanje.



De Spanjaard Jorge Martin (Ducati) maakte de voorste startrij compleet. Hij zette met 1.31,708 de derde tijd neer.

Moto2

Bo Bendsneyder reed in de kwalificatie van de Moto2 de achtste tijd. Daardoor start hij de race van morgen op de derde rij. De Brit Jake Dixon verraste met de poleposition. Hij klokte tegen het einde van de sessie op het TT Circuit de snelste ronde (1.36,736). De Spanjaard Albert Arenas zette de tweede tijd neer en de Brit Sam Lowes kwam tot de derde tijd.

Bendsneyder had wellicht op iets meer gerekend, want hij stond vrijwel de gehele sessie bij de bovenste vier en een plekje op de tweede startrij lonkte. Hij deed in de slotfase een verwoede poging om een nog snellere ronde te rijden, maar het bleef uiteindelijk bij een tijd van 1.36,919, wel slechts 0,183 seconde achter snelste man Dixon.

De 16-jarige Zonta van den Goorbergh noteerde de 21ste tijd in de kwalificaties en zal zondag ook van die positie vertrekken in de Moto2-race.

Volledig scherm Bo Bendsneyder. © ANP

Moto3

De Japanner Ayumu Sasaki verzekerde zich in de Moto3 van de voorste startplek. Hij was in de kwalificatie een fractie sneller dan zijn landgenoot Tatsuki Suzuki, die morgen vanaf de tweede plek start. De Spanjaard Izan Guevara zette de derde tijd neer.

De Spanjaard Sergio Garcia, die leidt in de kampioenschap van de Moto3, kwam in de kwalificatierace niet verder dan de achttiende tijd. Hij start de race vanaf die plek. Guevara, die de laatste twee grands prix (in Catalonië en Duitsland) won, is zijn grote rivaal in de titelstrijd.

De 21-jarige Sasaki kwam vier weken geleden op het circuit van Mugello in Italië nog zwaar ten val en brak toen beide sleutelbenen.

Volledig scherm Ayumu Sasaki rijdt voorop tijdens de kwalificatie. © ANP