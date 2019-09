Coleman sprint naar wereldtitel 100 meter in persoonlijk record

Titelverdediger Justin Gatlin eindigde als tweede in 9,89. De 37-jarige Amerikaan wist Coleman twee jaar geleden bij de WK in Londen nog net voor te blijven op de 100 meter. Het brons ging toen naar Usain Bolt, de achtvoudig olympisch kampioen uit Jamaica die in de Engelse hoofdstad afzwaaide. In Doha was het brons voor Andre De Grasse uit Canada (9,90).



Het was lang onzeker of Coleman kon meedoen aan de WK. De snelste man van dit jaar op de 100 meter hing een tijdje een schorsing boven het hoofd, omdat hij binnen een jaar drie dopingcontroles zou hebben gemist. Het Amerikaanse antidopingagentschap Usada trok de zaak tegen Coleman begin deze maand in omdat het de regels niet goed had gevolgd. De sprinter eiste publieke excuses, omdat hij door de zaak heel wat inkomsten had gemist en zijn reputatie er een knauw door had gekregen.



De wereldkampioen indoor op de 60 meter van 2018 liet in Doha echter zien dat alle perikelen hem niet uit zijn evenwicht hadden gehaald. Coleman was in de series (9,98) en halve finales (9,88) al met afstand de snelste en in de finale maakte hij het af. De spierbundel uit Atlanta pakte met groot machtsvertoon zijn eerste wereldtitel op de 100 meter.