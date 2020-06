Colin in Black & White: Netflix maakt serie over Kaepernick

De serie, getiteld Colin in Black & White, zal zich richten op de tienerjaren van de sportman. In de zes afleveringen komt naar voren hoe Kaepernick als zwart kind opgroeit in een wit adoptiegezin en hoe hij uiteindelijk quarterback is geworden. Kaepernick en regisseur Ava DuVernay zullen als zichzelf in de serie optreden als verteller.