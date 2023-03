Column Arjan Schouten | De afstand van de golfbal inperken? Alsof je Messi laat schieten met een rugbybal

Indoor Brabant Dressuurko­nin­gin Charlotte Fry laat concurren­tie in het stof bijten

Another one bites the dust van Queen zit opgesloten in de kür op muziek van amazone Charlotte Fry. Een toepasselijke keuze. De Britse wereldkampioene liet ook tijdens The Dutch Masters - Indoor Brabant alle concurrenten in het stof bijten.