Contract van handbalbondscoach Per Johansson verlengd tot 2026: ‘WK in eigen land als stip op de horizon’

Het Nederlands Handbal Verbond (NHV) heeft het contract met bondscoach Per Johansson verlengd. De Zweed heeft een driejarig contract getekend en staat nu tot maart 2026 aan het roer van de handbalvrouwen. Zijn contract liep tot maart 2024 en is nu vroegtijdig verlengd.

Jaap Wals, directeur van het NHV, is zeer verheugd met de nieuwe overeenkomst: ,,Met deze verlenging waarborgen wij de continuïteit van het team. Per Johansson heeft oog voor het grotere plaatje en zorgt ervoor dat het team zich goed door ontwikkelt. Onder zijn leiding bestaat het team uit een goede mix van ervaren speelsters en jonge talenten. We hebben er vertrouwen in dat hij de aangewezen man is om de ploeg de komende jaren verder te brengen met als mooie stip op de horizon: het WK 2025 in eigen land”, doelt Wals op het WK eind 2025, waarbij Den Bosch en Rotterdam tot de speelsteden behoren. Met Dortmund, Stuttgart en Trier zijn er ook nog drie speelsteden in Duitsland.

Johansson, die sinds maart 2022 in dienst is van de Nederlandse bond, kijkt uit naar de komende jaren: ,,Ik ben blij dat het NHV mij het vertrouwen geeft. Het geeft mij en het team een mooi langetermijnperspectief. Er komen een paar echt grote toernooien aan met de Olympische Spelen in 2024 en het WK 2025 op eigen bodem. Ik voel me bevoorrecht dat ik nog minstens drie jaar aan het roer mag staan van dit team.”

De Nederlandse handalvrouwen eindigden op het afgelopen EK op de zesde plaats, wat rechtstreekse kwalificatie voor het WK 2023 opleverde. Het WK 2023 wordt eind dit jaar gehouden in Denemarken, Noorwegen en Zweden. Afgelopen weekend sloten de handbalsters het seizoen af met twee overwinningen op Zweden in het Topsportcentrum in Almere. In de week van maandag 9 oktober het team weer bij elkaar ter voorbereiding op de EK-kwalificatiewedstrijden.

Het volgende EK zal gespeeld worden van 28 november tot en met 15 december 2024. De speelsteden zijn Budapest en Debrecen (Hongarije), Innsbruck (Oostenrijk) en Basel (Zwitserland).