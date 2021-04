Corona dwarsboomt oefenstage handbalsters Oranje

Turninterland Geslaagde EK-test Sanne Wevers, ongelukkig optreden Thorsdot­tir

3 april De Nederlandse topturnsters hebben de afgelopen turbulente en wedstrijdloze periode niet stil gezeten. Dat bleek tijdens een oefeninterland tegen België in Heerenveen. Voor onder anderen blikvangers Sanne Wevers en Eythora Thorsdottir was het de eerste serieuze (test)wedstrijd in anderhalf jaar tijd.