Corona-leugenaar Rodgers loopt tegen de lamp in NFL

EK Kortebaan Kira Toussaint laat zich met snelste tijd weer gelden op de 100 meter rugslag

Kira Toussaint heeft zich op de EK kortebaan in Rusland met de beste tijd geplaatst voor de halve finales van de 100 meter rugslag. De Europees kampioene op de 200 meter klokte in Kazan in de series 56,67.

5 november