Corona slaat weer toe in handbalploeg: Schellekens en Sluijters testen positief

Europees doelpunten­re­cord voor handballer Smits: ‘We hebben Europa laten zien wat wij kunnen’

Handballer Kay Smits heeft op het EK in Hongarije en Slowakije een record gevestigd. De topschutter van het Nederlands team scoorde in de eerste drie groepswedstrijden 32 keer en dat heeft geen enkele speler eerder gepresteerd op een Europese eindronde. Smits verbeterde het record van Oleg Velikii uit Oekraïne, die op het EK van 2000 tot 30 doelpunten kwam in de eerste drie groepswedstrijden.

19 januari