Crash maakt rampzalig TT-weekeinde compleet voor Bendsneyder

Maar alles zat niet mee, dat was al na twee ronden duidelijk. De coureur ging onderuit in de binnenbocht en zag zijn toch al geringe kansen in rook opgaan. Hij bleef even liggen in de grindbak en werd ondersteund toen hij de baan verliet. Volgens de organisatie was de coureur ‘ok’.

Teammanager Jarno Janssen was vooral blij dat Bendsneyder niets mankeerde, maar kon verder weinig vreugde halen uit de thuisrace van het enige Nederlandse team dat actief is in het WK wegrace. ,,Een crash is niet de manier waarop je je thuisrace wilt afsluiten. Het is heel spijtig. Bo had het heel moeilijk dit weekeinde; we slaagden er maar niet in het juiste gevoel met de motor te creëren. Er rest ons weinig anders dan de blik op de volgende race te richten en hier weer van te leren. Voor mij staat vast dat we sterker zijn dan we hier hebben laten zien.’’