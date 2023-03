Cricketsters Oranje geteisterd door virus: ‘Diarree en overgeven, ik zat hele nacht op de wc’

Op deze tijden komen Femke Bol, Lieke Klaver, Nadine Visser en Mike Foppen in actie op EK indoor

Van donderdag tot en met zondag vinden de EK indoor atletiek plaats in de Atakoy Arena in Istanboel. Nederland is met dertig atleten (16 vrouwen en 14 mannen) vertegenwoordigd. Wanneer en op welke onderdelen komen zij in actie?