Crosskampioen Noah Schutte traint in crisis lekker door in Amerika

Het plan van Schutte was zich in het Amerikaanse Boulder, op hoogte, voor te bereiden op het baanseizoen. Zijn grote doel: de limiet lopen voor de Olympische Spelen in Tokio. Liefst op zijn favoriete 10.000 meter, en als uitwijk de 3000 meter steeple chase. Op het moment dat de overheid besloot in Nederland alle sportaccommodaties op slot te doen en de nationale atletiekploeg uit Papendal door het vliegverbod een trainingsstage in de Verenigde Staten moest schrappen, was Schutte samen met drie mede-atleten net aangekomen in Boulder.

,,Ik heb hier de eerste weken goed kunnen trainen. Ook op de atletiekbaan. Die zijn hier meer dan in Nederland publiek terrein. Inmiddels zijn de richtlijnen wel aangescherpt, want het loopt hier behoorlijk uit de hand. Vooral in New York is het een puinhoop. In Boulder valt het mee, maar wij kregen ook een alert op onze telefoons met het bevel 'Stay at home'. In principe mag je hier alleen de straat op voor 'essentials', gelukkig hoort lichamelijke beweging daar ook nog bij. Zolang ik kan hardlopen is het goed."

Het besluit om de Olympische Spelen met een jaar uit te stellen, bracht hem even in verwarring. Had het nog zin om te blijven? ,,Ik zou hier aan het einde van mijn stage in een sterk bezette wedstrijd een aanval doen op de limiet van de 10.000 meter, maar nu is alles onzeker. Niemand heeft enig idee wanneer het baanseizoen begint."

Inmiddels heeft hij zich neergelegd bij de situatie. ,,Toen deze winter het NK 10 kilometer in Schoorl werd afgelast vanwege die zware storm, baalde ik enorm. Die wedstrijd was echt een hoofddoel en ik wilde heel graag laten zien hoe sterk ik was. Nu heb ik er minder moeite mee en gek genoeg haal ik juist energie uit deze periode. Ik heb een jaar langer om te laten zien wat ik kan. Ik neem rustig de tijd om te blijven trainen en mezelf te verbeteren.”



Schutte heeft ook besloten voorlopig in de VS te blijven. ,,Binnenkort ga ik naar Portland. Daar heb ik drie jaar gestudeerd, ken ik mensen en heb ik onderdak. Ik neem het zoals het is en zie wel wanneer er weer wedstrijden komen. Motivatie is geen probleem. Hardlopen is ook een uitlaatklep; het is lekker om op het trainen te focussen. Je realiseert je dat je zonder wedstrijden ook van je sport moet houden."