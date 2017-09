Crutchlow snapt niet dat Van der Mark Rossi vervangt bij Yamaha

,,Zij hebben al ervaring met de MotoGP-machines. Bovendien denk ik dat Van der Mark niet snel genoeg is'', liet Crutchlow weten aan Motorsport. Het fabrieksteam had zelfs vier rijders op het oog om Rossi te vervangen en koos voor Rotterdammer Van der Mark. Rossi brak onlangs zijn been op twee plaatsen tijdens een trainingsongeval.

Van der Mark komt dit seizoen voor Yamaha uit in het WK Superbike. Hij behaalde gisteren in Portugal voor de eerste keer dit jaar het podium met zijn tweede plaats. Lowes rijdt ook in de Superbikes en Nakasuga is testrijder bij Yamaha. ,,Ik snap niet zo goed waarom ze niet kiezen voor Lowes of Nakasuga. Zij hebben al op die motor gezeten en zijn in mijn ogen veel betere kandidaten'', aldus Crutchlow, die zelf voor Honda rijdt en achtste staat in het kampioenschap van de MotoGP.