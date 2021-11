Curaçao in de ban van de World Series: ‘Natuurlijk zijn we trots op Ozzie’

De moeder van Ozzie Albies is trots op haar jongen in het Amerikaanse honkbal. Natuurlijk is Judari dat, maar haar blije blik verstrakt als ze wordt gevraagd naar de jongensjaren van haar zoon die in de World Series dit jaar een grote rol vervult. Al die drukte, al die vragen van mensen die ze niet kent. Of we een wedstrijd mee mogen kijken, vragen we.