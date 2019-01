Curlers kloppen Brazilië en houden zicht op WK

Grillige overwin­ning van New Heroes op Den Helder Suns

21:57 Bij rust leek er geen twijfel over te bestaan dat New Heroes zaterdagavond de 100 punten-grens zou gaan slechten in de thuiswedstrijd tegen Den Helder Suns, maar uiteindelijk bleef de Bossche teller toch steken op 97-81.