Daalderop vervolgt carrière bij topclub Novara

Daalderop tekende in Novara een contract voor twee jaar bij de club die vorig jaar, toen nog met collega-international Celeste Plak, de Champions League won. ,,Nika is een speelster die we al langer volgden", zegt clubdirecteur Enrico Marchioni. ,,Ze past precies in het profiel dat we zoeken: een jonge atlete die ook al enige ervaring heeft en vol vertrouwen is." Met Oranje pakte Daalderop zilver op het EK van 2017.



De Amsterdamse volleybalster is al net zo enthousiast: ,,Ik denk dat dit een belangrijke stap in mijn carrière is. Een stap voorwaarts in elk opzicht. Ik kom in een topteam, met speelsters die ik allemaal al van naam en reputatie ken. En ik ga hier mijn debuut in de Champions League maken."