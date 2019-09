Dafne Schippers heeft de airco liever uit in Doha

De lange aanloop naar Doha was ‘hobbelig', zei ze. ,,Ik ben teruggekeerd bij mijn oude coach Bart Bennema en dat was even wennen, maar ook heel erg zoeken naar de snelheid van vroeger. Het is heel lastig om in een wedstrijd alles weer te laten kloppen. In veel races ging het ene element goed, maar ontbrak weer het andere element. Toch voel ik dat het er zit aan te komen. Die snelheid zit er echt nog steeds in.''



Tegenslag in het traject was de rugpijn die vlak voor de finale van de Diamond League in Brussel weer opspeelde. ,,Heel vervelend en zeker niet ideaal. Het is dezelfde pijn die erin schoot toen ik in februari van de trap viel. Ik twijfel nog of er een injectie in moet, maar het zal me er niet van weerhouden er alles aan te doen om te kunnen pieken in Doha.”