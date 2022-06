Dafne Schippers moest weer vanaf nul beginnen: ‘Ik zie dat het vlammetje nog brandt’

NBA Play-offs Spanning stijgt: Jimmy Butler helpt Miami Heat aan beslissen­de wedstrijd tegen Boston Celtics

Jimmy Butler heeft Miami Heat weer naast Boston Celtics gebracht in de finale van het oosten in de NBA. Butler maakte maar liefst 47 punten en dwong daarmee in de play-offs een beslissende, zevende wedstrijd af voor de Heat in de best-of-sevenserie. Zondagavond valt de beslissing in Miami.

28 mei