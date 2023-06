Dafne Schippers ontbreekt bij FBK Games en is steeds minder zichtbaar, komt het nog goed met haar carrière?

Met video's Collin Veijer pakt na zware crash in kwalifica­tie Moto3 toch een WK-punt

Collin Veijer heeft in de Grote Prijs van Frankrijk weer een WK-punt gepakt in de Moto3. De 18-jarige motorcoureur kwam als vijftiende over de finish op het circuit van Le Mans. Veijer was een dag eerder tijdens de kwalificatie hard gecrasht (zie de beelden hierboven), maar kreeg na een medische check toestemming om te racen.