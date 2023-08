Dag vijf WK atletiek in Boedapest: Sifan Hassan en Maureen Koster in actie op 5000 meter

Windsurfer Luuc van Opzeeland pakt bij WK in Den Haag goud in olympische klasse IQ Foil

Windsurfer Luuc van Opzeeland heeft bij de wereldkampioenschappen zeilen in Den Haag de gouden medaille veroverd in de olympische klasse IQFoil. De Nederlander toonde zich de beste in de medalrace en greep in eigen land de wereldtitel.