Dakar Rally volgend jaar alleen door Peru

De 41ste editie van de beruchte uithoudingsproef voor mens en machine is van 6 tot en met 17 januari 2019 en telt tien etappes, vier minder dan voorheen. Zowel de start als de finish zijn in de Peruaanse hoofdstad Lima.



De organisatie zou het routeschema eigenlijk begin deze week al presenteren, maar dat werd toen uitgesteld. Op het laatste moment moesten veranderingen worden doorgevoerd omdat Chili afhaakte als gastland. Volgens de organisatie is de route zo opgezet, dat de etappe elke dag een stukje zwaarder wordt. De auto's, buggy's en trucks die tijdens de eerste week uitvallen, mogen na de rustdag weer aanhaken. Zij kunnen in een apart klassement verder rijden.



De Dakar Rally ging voorheen grotendeels door Afrika, maar verhuisde in 2009 naar Zuid-Amerika nadat de editie van 2008 was afgeblazen vanwege de dreiging van terroristische aanslagen. Racedirecteur Etienne Lavigne hoopt op termijn te kunnen terugkeren naar Afrika. Hij baalt van de huidige problemen in Zuid-Amerika en heeft naar eigen zeggen al gesproken met Algerije, Namibië en Angola over de mogelijkheid om daar etappes te rijden.