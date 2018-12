De Bever stopt na vijftien jaar als bondscoach BMX'ers

De Bever was vijftien jaar coach van de fietscrossers, die hij onder meer begeleidde bij de Spelen van Peking, Londen en Rio de Janeiro. In een verklaring noemt hij coachen ,,een fantastisch vak'', maar wijst hij ook op bijverschijnselen. ,,Het is een complex vak waarin je op individueel niveau met vele factoren aan het jongleren bent om die sporter zich op de juiste manier te laten ontwikkelen in het nastreven van zijn of haar doelen. Hierin ligt ook de uitdaging voor mij, maar het geeft over zo'n lange tijd ook de nodige stress.''