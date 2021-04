De Geus na wereldtitel: ‘Ik had een moeilijk jaar, maar het vuur is terug’

Door Pim Bijl



Ze ruimt haar materiaal op, is in afwachting van de prijsuitreiking, maar ondertussen vindt windsurfster Lilian de Geus de tijd om te bellen, kort na alweer haar derde wereldtitel. ,,Het was megaspannend”, zegt ze, intens tevreden. ,,Na een iets mindere dag gisteren werd het zo close, maar ik was vandaag vanuit de start goed weg en kon de rest in de gaten houden. Het is gelukt en daar ben ik héél blij mee. Dit geeft superveel vertrouwen richting Tokio.”