De Geus tweede in wereldbeker Marseille

Stuntende handbal­lers verslaan EK-finalist Zweden in eerste WK-play­off

18:08 De Nederlandse handballers hebben het eerste duel in de play-offs voor deelname aan het WK handbal van 2019 in Denemarken en Duitsland verrassend gewonnen. In de Maaspoort in Den Bosch won de ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson met 25-24 van Zweden, de nummer twee van het afgelopen EK.