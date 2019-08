De Goede: kampioen na jaartje niets doen

Door Natasja Weber



De zilveren bokaal voor de kersverse Europees kampioen voelde voor Eva de Goede bij de huldiging aan als een hete pannenkoek. De Oranje-aanvoerder mocht voor het eerst van haar leven de hoofdprijs in ontvangst nemen na een titeltoernooi. Terwijl bier en gouden snippers door de lucht vlogen, ging het bijna mis. De Goede liet de beker door haar handen glippen, maar wist hem nog net op te vangen.



,,Dat zou wel een blooper geweest zijn, ja”, zei De Goede even later. ,,Mag je eindelijk de beker omhoog houden, laat je hem vallen... Ik had allemaal bier en snippers in mijn ogen en kon niks meer zien. Ik heb de beker toen maar heel snel aan Laurien Leurink gegeven.”



Dat deed De Goede niet alleen uit angst de bokaal weer te laten vallen, maar vooral vanwege haar besef van het teambelang. ,,Die beker is niet voor mij, maar voor het hele team. We hebben deze week een heel mooie teamprestatie neergezet. Ik voelde me wat onwennig met die grote beker in mijn handen.”