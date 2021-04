De Goede moet vrezen voor mislopen EK na vervelende polsbreuk

De 32-jarige De Goede kwam in botsing met de keeper van de Duitse formatie en bleef kermend van de pijn op de grond liggen. Ze greep direct naar haar linkerpols. Begeleid door drie man werd ze in tranen naar de kant begeleid. In het ziekenhuis werd een polsbreuk geconstateerd.



Het is de vraag of De Goede op tijd hersteld is voor het EK in eigen land, van 4 tot en met 13 juni. Eind juli doet Oranje ook mee aan de Olympische Spelen in Tokio.