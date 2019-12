De mooiste beelden van Rico versus Badr

Na verbale strijd mogen Rico en Badr het nu écht uitvechten

21 december Arnhem staat op scherp voor Rico vs. Badr, in wat in al zijn facetten een oververhitte avond gaat worden. Na maanden van verbaal uitdagen mogen wereldkampioen Rico Verhoeven (30) en zijn opponent Badr Hari (35) het vanavond uitvechten in de ring van Gelredome.