De mooiste plaatjes van het schansspringen in Garmisch-Partenkirchen

De Pool Dawid Kubacki, vorig jaar winnaar van de prestigieuze wedstrijdenreeks in het skispringen, landde na 139 meter, maar kreeg toch een lagere score: 137,7. Olympisch kampioen Kamil Stoch sprong 135 meter ver en nam met een score van 131,5 punten de derde plaats in. De eerste dertig na de eerste ronde komen later vrijdag in actie voor een tweede sprong van de grote schans in het Duitse wintersportoord.



De Duitser Karl Geiger, die dinsdag de eerste wedstrijd van de tournee in Oberstdorf won, stelde teleur met de veertiende plaats na de eerste sprong. De Noor Marius Lindvik, vorig jaar winnaar in Garmisch, meldde zich af. Hij had last van een ontstoken verstandskies en zocht een tandarts op.