De Pacer | Grete Koens, coach in coronatijd

Voorlopige schorsing Christian Coleman 100 meter sprint zonder doping lijkt onmogelijk

18 juni Christian Coleman, de regerend wereldkampioen op de 100 meter, is voorlopig geschorst. De 24-jarige atleet miste in december, voor de derde keer in zijn carrière, een dopingtest. Zijn schorsing betekent dat er wéér een kampioen op het koningsnummer in opspraak komt. Van alle sprintkampioenen sinds 2001 blijft alleen Usain Bolt overeind. Een overzicht.