De Popeye van het golf begint met nieuw wapen aan The Masters

Het is niet voor het eerst dat DeChambeau het anders aanpakt dan de rest van het veld. De Amerikaan heeft een unieke speelstijl, waarbij al zijn clubs dezelfde lengte hebben. Vorig jaar maakte hij bovendien een ware metamorfose door. Tijdens de coronapauze dook hij het krachthonk in en paste hij zijn dieet aan. Hij werd ongeveer 20 kilo zwaarder en baseerde zijn spel meer en meer op kracht. The Scientist , zoals zijn bijnaam luidt, slaat zijn ballen sindsdien tientallen meters verder dan zijn concurrenten. Dit leidde vrijwel direct tot succes. DeChambeau pakte op het US Open van 2020 zijn eerste majortitel. Daarna ging het een tijdje wat minder met de Amerikaan. Zo stelde hij in november teleur met een 34ste plek bij The Masters.

Nu lijkt hij helemaal terug te zijn. Hij won in maart op spectaculaire wijze de Arnold Palmer Invitational. Het hoogtepunt van deze overwinning was een afslag van 338 meter over een waterplas heen. Normaal gesproken slaan golfers de bal om deze grote vijver heen, maar niet DeChambeau. Hij ging ervoor en sloeg de bal, tot groot enthousiasme van het publiek, in één keer richting de green. Nooit eerder had iemand dit voor elkaar gekregen. Samen met de nummer 1 van de wereld Dustin Johnson is de iets afgevallen DeChambeau dit weekend favoriet voor de eindzege in Augusta.