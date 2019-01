De Rooy wint alsnog zesde rit Dakar Rally

VIDEO Otter: Schulting in finale fenomenaal

13 januari Jeroen Otter was vandaag in de finale over 3000 meter bij de Europese kampioenschappen shorttrack onder de indruk van Suzanne Schulting. De 21-jarige Friezin reed vijf ronden voor het einde met groot vertoon van macht weg bij de concurrentie. ,,Ze was fenomenaal'', zei de coach, die vindt dat Schulting zich nu echt heeft bewezen als beste rijdster.