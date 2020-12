De topsport mag door, maar waarom? ‘Het leidt af van dagelijkse sores’

uitzondering intactMaandenlang zat topsportend Nederland in de wachtkamer. Onvrede dreigde over het lange stilleggen van competities en groepstrainingen. Maar nu, in de nieuwe lockdown, blijft juist voor de topsport de uitzondering intact. Vier vragen over het hoe en waarom.

Door Pim Bijl en Rik Spekenbrink



Nog niet zo lang geleden waren topsporters boos over het uitblijven van perspectief. Nu mogen ze bijna als enige door. Hoe is die kentering te verklaren?



Geert Slot, woordvoerder van NOC*NSF: ,,De lockdown, en ook de gedeeltelijke lockdown daaraan voorafgaand, is bedoeld om het aantal verplaatsingen en onderlinge contacten sterk te beperken. Vandaar de eerdere maatregelen in de sport dat er bij wedstrijden geen publiek mocht zijn, kantines dicht moesten en amateurwedstrijden werden verboden. In de sport werd toegepast wat nu, veel later, gaat gelden voor recreatiegebieden, winkelstraten en andere zaken. Voor een afgebakende groep van maximaal vijfduizend topsporters is bij het verbieden van sportactiviteiten een uitzondering gemaakt. Competities mogen weer opstarten, verdeeld over tal van locaties door het land, op verschillende dagen en tijdstippen. Dat levert nergens drukte op of contacten tussen verschillende groepen mensen. Voornaamste reden voor de uitzondering is om niet achter te gaan lopen op andere landen waar topsporters ook actief blijven. Bijvangst, maar zeker niet onbelangrijk, is dat de verslaggeving over sport iedereen thuis de mogelijkheid geeft om zich met sport te ontspannen en af te leiden van de dagelijkse sores. Uit kijkcijfers blijkt dat er goed naar sport gekeken wordt. Mensen met sport verleiden thuis te blijven past goed in het kabinetsbeleid.”

Volledig scherm Er gaan de komende weken ook Nederlandse atleten naar andere landen. Zo is er een veldrit in Tsjechië. © BSR Agency

Er zijn de komende weken ook internationale evenementen in Nederland, andersom gaan Nederlandse atleten naar andere landen. Zo is er een EK shorttrack in Polen en een veldrit in Tsjechië. Zou NOC*NSF atleten kunnen afraden naar een specifiek land af te reizen?

Slot: ,,De begeleidingsstaf geeft atleten zeker advies over het wel of niet deelnemen aan een internationaal evenement in het buitenland. Die staf heeft daar contact over met NOC*NSF- adviseurs, waaronder onze medische staf. De sportieve belangen moeten per situatie worden afgewogen tegen de gezondheids- en veiligheidsrisico’s.”

Volledig scherm Eind december is er in Thialf een kwalificatietoernooi voor de schaatsers, in januari staat een EK allround en sprint gepland. Blijft de bubbel in Heerenveen overeind? © ANP Eind december is er in Thialf een kwalificatietoernooi voor de schaatsers, in januari staat een EK allround en sprint gepland. Blijft de bubbel in Heerenveen overeind?



Carl Mureau, woordvoerder van de KNSB: ,,We hebben van NOC*NSF te horen gekregen dat de uitzonderingspositie voor de topsport overeind blijft. Dat betekent voor het schaatsen dat we mogen blijven trainen in Thialf én wedstrijden mogen rijden. Daar is, ondanks de heftige boodschap gisteren, niets aan veranderd.”



Maar willen de buitenlanders nu wel naar Nederland komen? Japan en China lieten eerder al weten niet af te reizen naar Nederland voor de WK afstanden in februari. Wat doen de andere landen nu Nederland een nieuwe lockdown heeft afgekondigd?

Mureau: ,,Op dit moment hebben we verder nog geen afmeldingen binnenkregen. We wachten af. Bij het eerste voorstel voor een bubbel in november en december gaven ook Canada en Amerika aan niet te willen komen, en dat was voor de ISU mede de reden om de bubbel in januari te doen. We blijven voorlopig redelijk positief en optimistisch.”