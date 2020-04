De verjaardag van... Janneke Schopman: ‘Al tien weken op de sportcampus in India’

Je zit momenteel in India. Hoe beleef je het coronavirus daar?

,,Het is voor mij lastig in te schatten hoe het er aan toe gaat, want ik zit al tien weken 'vast’ op een sportcampus dat vergelijkbaar is met Papendal. Gelukkig heb ik hier wel wat bewegingsvrijheid, want ik mag al tien weken niet van het terrein af. Wat zich buiten de deuren afspeelt, weet ik niet zo goed. Soms is het voor ons wel moeilijk om boodschappen te krijgen, maar ik probeer er het beste van te maken. In India is een wet van kracht waardoor we nu even niks mogen. We trainen bijvoorbeeld ook niet. Dat maakt het uitdagender voor coaches en spelers.’’