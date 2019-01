De Voogd verruilt Oranje-Rood voor Belgische competitie

Olympische Spelen

De Helmonder is niet bang dat hij zijn selectie voor het Nederlands team én daarmee de Olympische Spelen van 2020 op het spel zet. ,,Het is heel simpel. Je moet voor een plek in Oranje gewoon presteren; of je nu bij Braxgata speelt of Oranje-Rood. Als ik zou denken dat ik het Nederlands team op het spel zou zetten met deze keuze had ik het niet gedaan", stelt De Voogd die in Boom wordt herenigd met collega-international Sander Baart.