De Vries begint uitstekend in Formule E met derde plek in kwalificatie

In Diriyah, een stad in Saoedi-Arabië, klokte hij de derde tijd in de kwalificatie. Vlak achter teamgenoot Stoffel Vandoorne (1.14.839). De Vries en Vandoorne rijden voor het team van Mercedes dat dit jaar is ingestapt in de elektrische raceklasse. Afgelopen seizoen werd De Vries kampioen in de Formule 2, maar in die raceklasse mocht hij niet meer uitkomen en in de Formule 1 was geen plek voor de Fries.



Robin Frijns, de andere Nederlander in de Formule E, werd twaalfde. De pole position was voor Alexander Sims van BMW (1.14.563).