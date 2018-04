De Vries gokt en verliest met gewaagde strategie tweede race Formule 2

Handballers van GHV promoveren naar eerste divisie

12:01 De handballers van tweededivisionist GHV schreven zaterdagavond geschiedenis. Door met 29-29 gelijk te spelen bij Habo ‘95 in Boekel sleepte de Goirlese formatie het kampioenschap in 2B in de wacht. De ploeg van coach Karin van Erp speelt daardoor komend seizoen voor het eerst in de clubhistorie in de eerste divisie.