De Vries na flirt met Formule 1 ook komend seizoen in Formule E

De Vries is ook de officiële reserverijder van het Formule 1-team van wereldkampioen Lewis Hamilton. ,,Ik ben twee keer wereldkampioen, op sportief gebied heb ik alles gedaan wat ik heb kunnen doen. Ik vind het een eer dat mijn naam wordt gelinkt aan teams in de Formule 1", liet De Vries in september optekenen. ,,De tijd zal leren of er een stoeltje in de Formule 1 uitrolt, maar het zijn wel bijzondere tijden.”