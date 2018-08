De Witte verbaast zichzelf met brons op 400 meter

OngeloofLisanne de Witte heeft verrast met een bronzen medaille op de 400 meter op de EK atletiek in Berlijn. De 25-jarige atlete uit Heiloo rende in het Olympiastadion naar de derde plaats in een tijd van 50,77 seconden, een Nederlands record.

Madiea Ghafoor eindigde als achtste in 51,57. De Poolse Justyna Swiety-Ersetic won het goud in 50,41, de Griekse Maria Belibasaki pakte zilver in 50,45.

De Witte baarde deze zomer al opzien door in het Zwitserse La-Chaux-de-Fonds het twintig jaar oude Nederlands record van Ester Goossens te verbeteren. Ze haalde toen al een hele hap af van de 51,35 uit 1988 en zette het op 50,96. De Witte was heel even bang dat het een uitschieter was, maar toen ze kort na die recordrace in Londen 51,08 liep, wist ze dat ze daadwerkelijk naar een niveau hoger was gestapt.

Ze liep in de finale in baan twee een bekeken race en nog harder dan haar eigen record. Ze had bij het uitkomen van de bocht naar de finish nog genoeg over voor een eindschot. Bij Ghafoor ontbrak het daaraan. De Amsterdamse had ook de lastige baan acht en stortte op het laatste stuk min of meer in.

Volledig scherm Lisanne de Witte. © AP De Witte timmert al een aantal jaar aan de internationale weg op de 400 meter. Sinds vorig jaar doet ze vrijwel alles samen met haar jongere zus Laura. De twee liepen al samen op de 4x400 meter bij de Olympische Spelen van Rio en willen over twee jaar in Tokio op herhaling.



Berlijn was niet de eerste keer dat ze zich plaatste voor een finale. Op de WK indoor van 2014 in het Poolse Sopot wist ze ook de finale te bereiken, maar anderhalf uur na haar verrassende optreden in de halve finales werd ze gediskwalificeerd. De Witte tikte in de slotmeters van haar race de Tsjechische Denisa Rosolova op de hakken, die daardoor ten val kwam. De deceptie van toen heeft ze in Berlijn voorgoed uitgewist.

Ongeloof

Vol ongeloof keek Lisanne de Witte na de finale van de 400 meter op de EK in Berlijn naar het scorebord. Ze zag tot haar verbazing dat ze derde was geworden en dus brons mee naar huis neemt. ,,Ik kan het nog niet helemaal geloven'', zei De Witte met de Nederlandse vlag om haar schouders. ,,Ik denk dat het pas tot me doordringt als straks die medaille om mijn nek hangt.''

De Witte was naar eigen zeggen enorm gespannen voor de finale in het Olympiastadion. ,,Ik was bloednerveus, zei zelfs tegen mijn zusje Laura: wil jij alsjeblieft voor mij lopen? Maar nu ben ik wel heel blij dat ik zelf heb gelopen.'' De Witte verbeterde eerder dit jaar met 50,96 seconden al het belegen Nederlands record, dat sinds 1988 op naam van Ester Goossens stond. In de EK-finale ging ze met 50,77 nog een stukje sneller.

,,Ik ben zó blij met een medaille, daar ging ik voor. Tijdens de race had ik niet helemaal door dat ik op koers lag voor brons'', vertelde De Witte. ,,Ik zat in baan 2 en zag wel twee meiden voor me lopen. Op het laatste stuk kon ik mijn benen echt niet meer optillen, maar ik dacht: ik moet door, ik moet door! Aan de finish keek ik uit mijn ooghoek een beetje opzij en toen dacht ik: volgens mij zit er verder niemand. Ik ben hier echt heel blij mee.''

Tegenover de blijdschap van De Witte stond de teleurstelling van Madiea Ghafoor, de tweede Nederlandse in de finale. Ghafoor ging kapot in de buitenbaan en eindigde als laatste. ,,Ik heb gestreden voor wat ik waard ben, maar in baan 8 is het gewoon heel moeilijk'', zei Ghafoor. ,,Je ziet niets, je kan met niemand mee, maar je weet dat ze gaan komen. Ik heb het geprobeerd, maar het ging niet. Ik ging stuk.''

Volledig scherm © AFP