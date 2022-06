Debutant Besseling mag na prima tweede dag verder op US Open

Wil Besseling (36) debuteert deze week in golfmajor US Open: ‘Een droom in vervulling gegaan’

Zo kom je er in eigen land niet aan te pas op het Dutch Open, maar een week later win je bijna in Hamburg. Met als gevolg dat golfer Wil Besseling (36) nu zijn debuut maakt in een heuse major: het US Open in Brookline, Massachusetts. „Ik ga hier intens van genieten.’’

15 juni