Deceptie voor volleybalsters: Geen Olympische Spelen na pijnlijk verlies op OKT

De volleybalsters plaatsten zich voor de halve finales van het OKT in eigen land door in de groepsfase van Azerbeidzjan en Bulgarije te winnen, waardoor een nederlaag tegen Polen geen fatale gevolgen had.

Duitsland, dat in de andere poule alle duels had gewonnen, had in de halve finale echter geen zin om aan een Nederlands feestje mee te werken. De ploeg benutte in de spannende eerste set het tweede setpoint en knokte zich in het tweede bedrijf terug van een achterstand van vijf punten.