Delmee op EK tegenover toekomstige ploeg Oranje: ‘Als negen man stoppen, heb ik een probleem’

Windvlaag neemt een loopje met pijl Van den Berg op openings­dag EK handboog­schie­ten

1 juni De Nederlandse handboogploeg heeft op de kwalificatiedag in Turkije met scherp geschoten. In zeker zes van de tien disciplines lijkt Oranje deze week aanspraak te kunnen maken op eremetaal. Ondanks een dag van wind, onweer en zelfs een onderbreking van het programma in Antalya.